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Antalya'da alkol masası kana büründü! Tartıştığı arkadaşını öldürdü

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde darp edilen Türkmenistan uyruklu kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

IHA20 Nisan 2025 Pazar 17:50 - Güncelleme:
Antalya'da alkol masası kana büründü! Tartıştığı arkadaşını öldürdü
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen olayda, farklı uyruklardan 2'si kadın 6 kişi akşam saatlerinde birlikte alkol almaya başladı. Bir süre sonra Türkmenistan uyruklu İbadulla Abullayev (63) ile Alman vatandaşı Arthur Kurz (44) arasında daha önce yaşadıkları sorunlar nedeniyle tartışma çıktı.

BAŞINA ALDIĞI DARBELER SONUCU YERE YIĞILDI

Yaşanan tartışma sonucu çıkan kavgada Arthur K., İbadulla Abullayev'i darbetti. Başına aldığı darbeler sonucu yere yığılan Abullayev'i evin içerisine taşıyan 3 şahıs daha sonra olay yerinden ayrıldı. Olayın yaşandığı sırada adreste bulunan Ukraynalı Tatyana Y. tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Türkmenistan vatandaşı İbadulla Abullayev'in hayatını kaybettiği belirlendi.

3 ŞAHISTAN 1'İ TUTUKLANDI, 2'Sİ SERBEST BIRAKILDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada olay anında İbadulla Abullayev ile birlikte alkol aldıkları belirlenen ve Türkiye'de adres kayıtları bulunmayan Rus vatandaşı Olga N. (46), Alman uyruklu Arthur Kurz (44), Özbekistan vatandaşı İvanov V. (38) ve Ukrayna vatandaşı Appaz A. (34) kısa sürede yakalandı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Ukrayna vatandaşı Tatyana Y. (49) ve Rus vatandaşı Olga N. (46) ifadelerinin ardından serbest bırakılırken. Arthur Kurz, İvanov V. ile Appaz A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Adliyede savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 3 şüpheliden Arthur K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, İvanov V. ile Appaz A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

"KAFASINI BETONA ÇARPTI, KAN GÖRMEDİM"

Arthur Kurz'un ifadesinde, "Kafasını betona çarptı, kan görmedim. Hareket etmiyordu, İvanov ve Appaz yerden kaldırarak içeri taşıdılar. Biz ayrılırken baygın ve yaşıyordu" dediği öğrenildi.

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