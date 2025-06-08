Antalya'da balık tutmak için ırmağa giren genç öldü

Muhammet Gültekin (37), balık tutmak için girdiği Sarıabalı Mahallesi'ndeki Köprüçay ırmağında kayalıklarda dengesini kaybederek düştü.

Akıntıya kapılan Gültekin, bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma Su altı Arama Kurtarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler ırmakta kaybolan Gültekin'in bulunması için arama çalışması başlattı. Yapılan aramada düştüğü yerden 1 kilometre uzakta Gültekin'in cansız bedenine ulaşıldı.

Bulunduğu yerden çıkarılan cenaze, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.