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  • Antalya'da balkondan düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Antalya'da balkondan düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde dengesini kaybederek 2'nci kattan aşağı düşen 13 yaşındaki Ali Hamza Koyun, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

IHA30 Kasım 2020 Pazartesi 12:31 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 12:31
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Olay, 8 Kasım saat 17.30 sıralarında Alanya’ya bağlı Demirtaş Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, oyun oynamak için 2’nci kattaki evinin balkonuna çıkan Ali Hamza Karakoyun, bir anda dengesini kaybederek 6 metrelik yükseklikten beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı ile çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Hastanenin yoğun bakım servisinde 22 gün tedavi gören Karakoyun, bugün sabah saat 05.00 sıralarında doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Talihsiz çocuğun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna konuldu. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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