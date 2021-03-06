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Antalya'da bir kişi pansiyonda ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi pansiyonda ölü bulundu.

AA06 Mart 2021 Cumartesi 17:45 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 17:46
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Tahılpazarı Mahallesi 621 Sokak'taki pansiyonda kalan ağabeyi Yakup Yılmaz'dan (58) haber alamayan Ömer Yılmaz, geldiği işletmede çalışanlarla oda kapısını açtı.

Odada Yılmaz'ın hareketsiz yerde yattığını gören Ömer Yılmaz, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin yaptığı kontrolde Yakup Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İki çocuk babası demir ustası Yılmaz'ın aralıklarla pansiyonda kaldığı, 15 Şubat'ta tekrar yerleştiği belirlendi.

Cenaze, olay yerindeki inceleme sonrası Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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