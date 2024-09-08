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Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altında

Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

AA8 Eylül 2024 Pazar 23:40 - Güncelleme:
Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altında
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Çataloluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 4 uçak, 2 helikopter, 7 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve orman işçileri sevk edildi.

Havadan yürütülen müdahalelerin yanı sıra 70 orman işçisi de çalışmalara karadan destek verdi.

Kaş Kaymakamı Tevfik Kumbasar, bölgeye gelerek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı, çalışmaları izledi.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 17 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Öte yandan, orman yangınıyla ilgili 1 arıcı gözaltına alındı.

Şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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