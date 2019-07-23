Karacaören Mahallesi Çayağzı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, işçilerin yanı sıra arazöz ve helikopterle müdahale edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.