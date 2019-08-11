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Antalya'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde iki bölgede çıkan yangın kontrol altına alındı.

  • AA
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Antalya'nın Kumluca ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Mavikent Mahallesi Karaöz mevkisindeki ormanlık alanın iki farklı bölgesinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangınlar, kontrol altına alındı.

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