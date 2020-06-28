Küçüklü Mahallesi Sarıyer mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki yangın söndürme helikopteri ve uçağıyla havadan, 9 arazöz ve çok sayıda personelle de yerden müdahale edildi.
Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürülen yangında yaklaşık 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangının çıkış nedenini tespit edebilmek için inceleme yaptı.
Yanan alanda soğutma çalışmalarına devam ediliyor.