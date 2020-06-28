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Antalya'da çıkan yangında 3 hektar orman alanı zarar gördü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

AA28 Haziran 2020 Pazar 14:39 - Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 14:39
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Küçüklü Mahallesi Sarıyer mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki yangın söndürme helikopteri ve uçağıyla havadan, 9 arazöz ve çok sayıda personelle de yerden müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürülen yangında yaklaşık 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangının çıkış nedenini tespit edebilmek için inceleme yaptı.

Yanan alanda soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

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