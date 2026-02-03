İSTANBUL 6°C / 2°C
  Antalya'da dehşet anları: Hamile eşine kurşun yağdırdı
Güncel

Antalya'da dehşet anları: Hamile eşine kurşun yağdırdı

Antalya'da yaşadıkları tartışmanın ardından 37 haftalık hamile eşini silahla yaralayan koca, olay yerinden aracıyla kaçtı. Şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

3 Şubat 2026 Salı 14:13
Antalya'da dehşet anları: Hamile eşine kurşun yağdırdı
Olay, Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3575 Sokak'ta bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatice A.(25) ile eşi Abdullah A. (33) arasında henüz sebebi belirlenemeyen tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah A., yanında bulundurduğu tabancayla 37 haftalık hamile eşinin sağ ve sol dizine ateş etti.

Silah seslerinin ardından Abdullah A., olay yerinden aracıyla uzaklaştı.

Evde bulunan yakınlarının ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Hatice A., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

İhbarın ardından olay yerine gelen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, evde ve çevrede detaylı inceleme yaptı. Yapılan çalışmalarda apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine de ulaşıldı.

Görüntülerde, Abdullah A.'nın ellerinde eldivenle apartmandan çıktığı anların yer alırken, hamile eşini silahla yaralayarak kaçan şahsın yakalanması için emniyet ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

