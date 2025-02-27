İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2025 Perşembe / 29 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4337
  • EURO
    38,2946
  • ALTIN
    3383.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Antalya'da depoya kundaklanma girişimi

Antalya'nın Serik ilçesinde toptancı halindeki meyve sebze deposunun, bir kişi tarafından kundaklanmaya çalışılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA27 Şubat 2025 Perşembe 12:01 - Güncelleme:
Antalya'da depoya kundaklanma girişimi
ABONE OL

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki toptancı halinde İbrahim Ö'ye ait konteyner ardiyede yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yayılmadan kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle plastik kasalar ve sebzeler zarar gördü.

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, yangının bir kişi tarafından çıkarıldığını tespit etti.

Polis ekipleri, kimliği henüz tespit edilemeyen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kaydında, yürüyerek gelen şüphelinin kartonu çakmakla yakarak plastik kasaların üzerine koyması, kısa süre sonra geri gelerek kontrol etmesi ve alevleri görünce bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.