Antalya'da depoya kundaklanma girişimi

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki toptancı halinde İbrahim Ö'ye ait konteyner ardiyede yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yayılmadan kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle plastik kasalar ve sebzeler zarar gördü.

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, yangının bir kişi tarafından çıkarıldığını tespit etti.

Polis ekipleri, kimliği henüz tespit edilemeyen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kaydında, yürüyerek gelen şüphelinin kartonu çakmakla yakarak plastik kasaların üzerine koyması, kısa süre sonra geri gelerek kontrol etmesi ve alevleri görünce bölgeden uzaklaşması yer alıyor.