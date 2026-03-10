İSTANBUL 16°C / 4°C
  Antalya'da dolandırıcılık çetesi çökertildi: Çok sayıda gözaltı var
Güncel

Antalya'da dolandırıcılık çetesi çökertildi: Çok sayıda gözaltı var

Antalya'nın Alanya ilçesinde bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

AA10 Mart 2026 Salı 16:35
Antalya'da dolandırıcılık çetesi çökertildi: Çok sayıda gözaltı var
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık yapıldığı tespiti üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucunda A.Ö. (18), A.D. (18), E.Ö. (24), O.Ö. (27), T.Y. (18), M.B.Y. (24), O.K. (25), A.C.T. (20) ve E.B (20) düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö, A.D, E.Ö, O.Ö, T.Y. ile M.B.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

