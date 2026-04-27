Antalya'da elbiseleriyle denize giren kişi boğularak can verdi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan boğulma olayı sahildeki vatandaşları şoke etti. Elbiseleriyle denize giren ve kısa süre sonra gözden kaybolan kimliği belirsiz kişi, dalgıçların yoğun çalışmasına rağmen kurtarılamadı.

ELBİSELERİYLE DENİZE GİRDİ, BİR DAHA ÇIKAMADI

Konyaaltı ilçesi Varyant kısmında akşam saatlerinde elbiseleriyle denize giren kişi bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumu fark eden sahildeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SAHİL GÜVENLİK DALGIÇLARI CANSIZ BEDENE ULAŞTI

Sahil Güvenlik ve deniz polisine bağlı dalgıçların çalışmasının ardından kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.