3 Mart 2026 Salı
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Antalya'da esnaf birliklerine operasyon: Çok sayıda gözaltı
Güncel

Antalya'da esnaf birliklerine operasyon: Çok sayıda gözaltı

Antalya'da esnaf kefalet kooperatifi ve pazarcılar odasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından gözaltı kararı verilen 84 şüpheliden 74'ü yakalandı.

3 Mart 2026 Salı 12:24
Antalya'da esnaf birliklerine operasyon: Çok sayıda gözaltı
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından S.S. Muratpaşa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Antalya Semt Pazarcılar Odasına yönelik yürütülen soruşturmada, 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 74 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 36 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

Şüphelilerin suçtan elde ettikleri değerlendirilen 75 milyon lira değerindeki tapu ve mal varlıklarına el konuldu bildirildi.

Soruşturmanın usulsüz esnaf kredisi verildiği, verilen krediler karşılığında komisyon alındığı, ipotek gösterilen taşınmazların satışında yolsuzluk yapıldığı gibi iddialar üzerine başlatıldığı belirtildi.

Şüphelilerin toplamda 42 milyon 709 bin 140 lira kamu zararına yol açtıklarının tespit edildiği öne sürüldü.

  • Antalya esnaf
  • kefalet kooperatifi
  • rüşvet suçlaması

