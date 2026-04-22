22 Nisan 2026 Çarşamba / 6 Zilkade 1447
  • Antalya'da esrarengiz olay! Genç adam kaldırımda ölü bulundu
Güncel

Antalya'da esrarengiz olay! Genç adam kaldırımda ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kaldırımda hareketsiz yatan 30 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

IHA22 Nisan 2026 Çarşamba 09:43 - Güncelleme:
Antalya'da esrarengiz olay! Genç adam kaldırımda ölü bulundu
Olay, gece saat 00.15 sıralarında Muratpaşa ilçesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki kaldırımda bir şahsın hareketsiz şekilde yattığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, isminin Gürcan Güncan (30) olduğu tespit edilen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri bölgeyi güvenlik şeridi ile kapatırken, olay yeri inceleme ekipleri de ceset üzerinde ve çevresinde detaylı çalışma yürüttü. Gürcan Güncan'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

