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Antalya'da ev yangını! Yaşlı kadın öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde bir evde çıkan yangında 73 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

AA20 Mart 2025 Perşembe 13:37 - Güncelleme:
Antalya'da ev yangını! Yaşlı kadın öldü
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Cumhuriyet Mahallesi Türkmen Caddesi'ndeki 2 katlı evin giriş katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın sırasında evde olan Sevim Özdemir'in (73) hayatını kaybettiği belirlendi.

Özdemir'in oğlu Mesut Özdemir, gazetecilere, işten eve geldiğinde dumanları fark ettiğini ancak içeri giremediğini söyledi.

Annesinin felçli olduğunu ve yataktan kalkamadığını belirten Özdemir, "Ev tutuşmuştu. İçeri girdim ama yoğun dumandan annemi alamadım." dedi.

Olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Mesut Özdemir'e başsağlığı diledi.

Özdemir'in cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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