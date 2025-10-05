İSTANBUL 23°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ekim 2025 Pazar / 13 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7158
  • EURO
    49,0312
  • ALTIN
    5209.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Antalya'da falezlerden düşen kadın yaşamını yitirdi
Güncel

Antalya'da falezlerden düşen kadın yaşamını yitirdi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden denize düşen kadın hayatını kaybetti.

AA5 Ekim 2025 Pazar 16:05 - Güncelleme:
Antalya'da falezlerden düşen kadın yaşamını yitirdi
ABONE OL

Düden Çayı'na yakın falezlerden denize bir kişinin düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekipleri, su yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi bota alarak Kaleiçi Deniz Polis Noktası'na çıkardı.

Burada sağlık ekibince yapılan kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

  • falezden düşme
  • kadın
  • Muratpaşa
  • hayatını kaybetti

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail Sumud Filosu'na saldırdı: Baskın anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.