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Antalya'da feci kaza: 1 ölü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille kamyonet çarpıştı. Yaşana kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

AA14 Ocak 2021 Perşembe 17:04 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 17:04
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Fikret Ergün'ün (51) kullandığı 07 UU 071 plakalı kamyonete, Cumhuriyet Mahallesi D-400 kara yolunda, Onur Y'nin (30) idaresindeki 34 RK 3519 plakalı otomobil arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Ergün, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan Ergün kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Onur Y. gözaltına alındı.

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, otomobilin arkadan çarpması sonucu yoldan çıkan kamyonetin refüje çarparak durması yer alıyor.

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