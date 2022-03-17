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Antalya'da feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

AA17 Mart 2022 Perşembe 13:29 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 13:29
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Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 ASD 701 plakalı otomobil, Aspendos Bulvarı Demokrasi Kavşağı'nda refüje çıkarak yön levhalarına çarptı.

Savrulan otomobildeki Ali Neymat Tevfik (22), Engin Borazan (22) ve Halil Subaşı (21) kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenazeler, adli tıp morguna kaldırıldı.

Tevfik, Borazan ve Subaşı'nın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alındı.

Ölenlerin yakınları, adli tıp morgu önünde gözyaşı döktü.

Cenazelerin Serik ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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