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Güncel

Antalya'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü can verdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA8 Haziran 2026 Pazartesi 16:39 - Güncelleme:
Antalya'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü can verdi
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K.C.K'nin (22) kullandığı motosiklet, Payallar Mahallesi Antalya-Mersin D-400 kara yolunda, L.Ç. (42) idaresindeki kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yol ortasındaki refüje çıkan kamyonet, ağaca çarparak durabildi, motosiklet ise metrelerce sürüklendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsü K.C.K'nin kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan kamyonetteki yolcu A.H. (39) ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İncelemelerin ardından K.C.K'nin cenazesi, Alanya Belediyesi morguna götürüldü.

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