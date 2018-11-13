Antalya'da FETÖ süphelisi 9 kişi gözaltına alındı
Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığıca yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bazılarının örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
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