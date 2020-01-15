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Antalya'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 10 gözaltı

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) hücre evlerine yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

AA15.01.2020  15:39 - Güncelleme: 15.01.2020  15:39

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalarda, silahlı terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanmamak için örgüt tarafından verilen talimat doğrultusunda hücre evlerinde saklanan biri firari olarak aranan 10 şüpheli gözaltına alındı.

Hücre evlerinde yapılan aramalarda örgütle ilgili dijital materyal ve dokümanlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 6'sı soruşturmalarının yürütüldüğü kentlere gönderildi.

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden biri tutuklandı, 3'ü ise serbest bırakıldı.

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