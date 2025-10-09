İSTANBUL 17°C / 12°C
  Antalya'da film gibi saldırı! 5 yıldızlı otele kurşun yağdırdılar
Güncel

Antalya'da film gibi saldırı! 5 yıldızlı otele kurşun yağdırdılar

Antalya'da 5 yıldızlı bir otele motosikletli saldırganlar tarafından ateş açıldığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Saldırganların kaçarken motosiklet, silah ve kıyafetlerini boş araziye bıraktıkları tespit edildi.

IHA9 Ekim 2025 Perşembe 10:37
Antalya'da film gibi saldırı! 5 yıldızlı otele kurşun yağdırdılar
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı bir otele motosikletli iki kişi tarafından ateş açılmasına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin motosikletle otele ateş etme anları yer alırken, olayı gerçekleştirdikten sonra boş bir araziye motosikleti, kıyafetlerini ve tabancaları bıraktıkları ortaya çıktı.

Yakalan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanmış, 2'si ise adli kontrol kararı uygulanmıştı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Eylül Salı gecesi Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı bir otele kimliği belirsiz motosikletli iki kişi tarafından ateş edilmesi olayıyla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda KOM, İstihbarat ve JASAT timlerince yürütülen titiz araştırmalar sonucunda, olaya karışan şahıslar kısa sürede tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonla, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişiler ile saldırıyı azmettirdiği belirlenen şüphelilerin de aralarında bulunduğu toplam 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, şüphelilerin olay sonrası kaçtıkları motosikletin bir arazi içerisinde terk edilmiş halde bulunduğu, olay anında giydikleri kıyafetler ile saldırıda kullandıkları silahların da toprağın üzerinde atılmış bir şekilde ele geçirildiği bildirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Şüphelilerden ikisinin saldırı anıysa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

