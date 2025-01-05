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Antalya'da geçen yıl denizi kirleten gemilere 103 milyon lira ceza uygulandı

Antalya'da geçen yıl deniz kirliliğine neden olduğu tespit edilen 83 gemiye 103 milyon 363 bin lira ceza kesildi.

AA5 Ocak 2025 Pazar 11:03 - Güncelleme:
Antalya'da geçen yıl denizi kirleten gemilere 103 milyon lira ceza uygulandı
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, gemi kaynaklı deniz kirliliğinin önüne geçmek amacıyla faaliyete geçirilen Elektronik Gemi Denetleme Sistemi (EGDS) ile denizi kirleten gemilere anında müdahale ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanındaki 22 noktaya yerleştirilen PTZ ve termal kameralarla Antalya Balıkçı Barınağı'na 90 mil menzilli su üstü radarı kuruldu. Yaklaşık 3 kilometrelik mesafeden net ve yakın görüntü alabilen kameralarla denizleri kirleten gemiler anında tespit ediliyor.

EGDS merkezinden 7 gün 24 saat kameralarla izlenen Antalya Körfezi'nde denizi kirlettiği tespit edilen gemiler anında belirleniyor.

Geçen yıl EGDS ile tespit edilen 83 gemiye, Antalya Körfezi'ni kirlettiği gerekçesiyle 103 milyon 363 bin lira ceza uygulandı.

Elde edilen gelir, belediyenin çevre projelerine kaynak olarak aktarılıyor.

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