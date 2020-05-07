Antalya'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Antalya Valiliği'nden son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması!

07 Mayıs 2020 Perşembe 13:11 - Güncelleme: 07 Mayıs 2020 Perşembe 13:11

Antalya'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı hakkında son dakika haberi: Antalya Valisi Münir Karaloğlu, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklamada bulundu. Bu hafta sonu Antalya'da sokağa çıkma yasağı olup olmadığı merak ediliyordu. Antalya Valiliği'nden beklenen açıklama geldi. Vatandaşlar Antalya sokağa çıkma yasağı hakkında son dakika haberlerini takip ediyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber önümüzdeki hafta sonu (15-16 Mayıs'ta) Antalya'da sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar içinse yasak halen geçerli. İşte Antalya Valiliği tarafından yapılan hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama.

ANTALYA'DA HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KVAR MI?

İçişleri Bakanlığı kararıyla son 3 haftadır, hafta sonları 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağıyla ilgili alınan yeni karar gereği, normalleşme süreci içinde yer alan iller arasındaki Antalya´da, artık hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması kararı kaldırıldı. Bakanlığın aldığı kararla ilgili sosyal medya hesaplarından bilgi veren Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca´nın açıkladığı gibi ülke olarak, Kovid-19 mücadelesinin birinci aşamasının başarıyla tamamlandığını söyledi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya olarak salgına karşı, tüm kurum ve kuruluşlarla etkin işbirliği içerisinde başarılı bir mücadele verilerek, normalleşme sürecine girildiğini açıkladı. Vali Karaloğlu, Antalya'da 12 milyon 400 bin maske, 97 milyon 774 milyon TL nakdi yardım dağıtıldığını açıkladı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, koronavirüs sürecinde Antalya'da gelinen süreç, eczaneler ve vefa destek grupları aracılığıyla vatandaşa ulaştırılan maske ve yardımlarla ilgi bilgi paylaştı. Antalya'da yürütülen çalışmalar kapsamındaki sayılarla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunan Vali Münir Karaloğlu, Antalyalılara müjdeli de bir haber verdi.

'NORMALLEŞME SÜRECİNE GİRDİK'

'Sevgili Antalyalılar' diye seslenen Vali Karaloğlu, “Antalya olarak salgına karşı, tüm kurum ve kuruluşlarımızla etkin işbirliği içerisinde, başarılı bir mücadele vererek normalleşme sürecine girdik. Bu süreçte de, dikkatli bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Virüsü birlikte yeneceğiz" dedi.

12.4 MİLYON MASKE DAĞITILDI

Devletin her zaman olduğu gibi, salgınla mücadelede de vatandaşın yanında olduğunu kaydeden Vali Karaloğlu, şunları kaydetti:

“Vefa Sosyal Destek Gruplarımız, vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacında yardıma koştu. Emeği geçen tüm vefalı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugüne kadar şehrimizde, Vefa Sosyal Destek Hattımıza gelen 155 bin çağrının 151 bininde vatandaşlarımızın taleplerini karşıladık. Eczaneler ve ekiplerimizle, 12 milyon 400 bin maskeyi vatandaşlarımıza ulaştırdık. Talepleri karşılamaya devam ediyoruz. Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Programı kapsamında, birinci fazda 38 bin 714, ikinci fazda 38 bin 667, üçüncü fazda 20 bin 393 olmak üzere toplam 97 bin 774 haneye 97 milyon 774 bin TL nakdi yardımı ulaştırdık. Üçüncü faz başvuru ve değerlendirmeleri devam ediyor."

İşyerleri ve işsiz ödeneğiyle ilgili de bilgi paylaşan Vali Münir Karaloğlu, "Salgın sürecinde, Antalya'mızda, 6 bin 110 kişi işsizlik ödeneğinden yararlanmış, 155 bin 464 kişi de kısa çalışma ödeneğini almaya başlamıştır. Ayrıca, 7 bin 526 iş yeri, 29 bin 312 sigortalı için ücretsiz izin ödeneğine başvurmuştur. Ödemeler ve incelemeler devam ediyor" ifadesini kullandı.

SEYAHAT YASAĞI KALKAN 7 İL HANGİLERİ?

Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan seyahat yasağı kaldırıldı.

Seyahat yasağı için Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamayı yapmıştı:

Bu hafta sonu sokağa çıkma uygulamasını sürdürüyoruz.

Kurallara riayet düzeyine bakarak sonraki haftalarda aynı uygulamayı devam ettireceğiz. Bu hafta sonu sokağa çıkma sınırlamasını sürdürüyoruz. 31 ilde şehirler arası giriş çıkış sınırlandırılmasını bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır.