Manavgat-Akseki yol ayrımından başlayarak D-400 Karayolunun üst kısmında etkili olan hortum Karacalar ve Sülek Mahallelerinde çok sayıda serayı yerle bir ederken, büyük bölümü Sülek Mahallesi'nde olmak üzere 5-6 tane evin çatısını uçurdu.

Geçtiği güzergahta ağaçları kökünden söken hortum, Sülek Mahallesi'nde evin önünde park halindeki otomobili yaklaşık 4 metre savurup traktörün üzerine fırlattı. Otomobilin savrulması sırasında yakında bulunan 20 yaşındaki Sude Kiraz yaralandı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

İhbar üzerine Sülek Mahallesi'ne Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, AFAD ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu'na bağlı ekipler sevk edildi.

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Sülek ve Karacalar Mahallelerinde incelemelerde bulundu. Evlerinin çatısı uçan, aracı zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Metin, bazı seraları gezerek zarar durumu hakkında bilgi aldı.

"HAYVAN AHIRLARININ DUVARLARI YIKILDI"

Sülek Mahalle Muhtarı Ercan Mutlu, köylerinde zararın büyük olduğunu belirterek "Ne olduğunu anlayamadık. Dışarı çıktığımızda uçan çatıları, yıkılan ağaçları ve ters dönen aracı gördük. Hayvan ahırlarının duvarları yıkıldı. Hayvanlar sağlam kalan ahırlara aktarıldı" dedi.

"ÇOK SAYIDA SERA ZARAR GÖRDÜ"

Karacalar Muhtarı Şevket Kaplan ise hortumun Akseki yol ayrımından köylerine doğru geldiğini belirterek "Evimde otururken bir uğultuyla dışarı çıktım ve sesin hızla uzaklaştığını duydum. Köy içerisinde bazı evlerin çatısı uçtu. Aşağıda çok sayıda sera zarar gördü" dedi.