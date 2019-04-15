Antalya'da hortum seraları vurdu
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan hortum nedeniyle yaklaşık 20 cam ve plastik sera zarar gördü.
- DHA
Serik'e bağlı Kozağacı Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında hortum çıktı. Denizde başlayıp kıyıya ulaşan hortum yaklaşık 20 cam ve plastik seraya zarar verdi. Seraların plastik örtülerini uçuran, camlarını kıran hortum; ekili domates, biber ve salatalıklara da zarar verdi.
Vatandaşların haber vermesi üzerine Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.
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