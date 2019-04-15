Antalya'da hortum seraları vurdu

Serik'e bağlı Kozağacı Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında hortum çıktı. Denizde başlayıp kıyıya ulaşan hortum yaklaşık 20 cam ve plastik seraya zarar verdi. Seraların plastik örtülerini uçuran, camlarını kıran hortum; ekili domates, biber ve salatalıklara da zarar verdi.

Vatandaşların haber vermesi üzerine Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.