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Antalya'da ilginç olay! Halk otobüsü şoförüne saldırdı, kontak anahtarını alıp kaçtı

Antalya'da trafikte tartıştığı otobüs şoförünü darp ettiği iddia edilen bir şahıs, içinde yolcu bulunan halk otobüsünün kontağını da alarak kaçtı.

IHA6 Ağustos 2024 Salı 14:46 - Güncelleme:
Antalya'da ilginç olay! Halk otobüsü şoförüne saldırdı, kontak anahtarını alıp kaçtı
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Olay, saat 10.00 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeyken aracına vurduğunu belirten plakası alınamayan bir araç sürücüsü içinde yolcular bulunan 07 AU 0223 plakalı Özel Halk Otobüsünün önünü kesti.

İsminin Ramazan K. olduğu öğrenilen şahıs, otobüs sürücüsü Ferhat İlhan ile tartışmaya başladı. Yine iddiaya göre İlhan'ın yüzüne yumruk atan Ramazan K. içerisinde yolcular bulunan halk otobüsünün kontağını alarak kendi aracı ile Kemer istikametine hızla uzaklaştı. İçerisinde yolcular ile yol ortasında kalan otobüs sürücüsü Ferhat İlhan durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

"KONTAĞIMI ALIP KAÇTI"

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Kent Güvenlik Yönetim Sistemi görüntüleri üzerinden otobüsün önünü kesen aracın sürücüsü Ramazan K.'ya ulaşmaya çalıştı. Yaşananları polis ekiplerine anlatan halk otobüsü sürücüsü Ferhat İlhan, "Ben normal şeridimde gidiyordum. Sonra geldi aracını önüme kırdı. Bana 'aracıma vurdun' dedi. Bende vurmadığımı söyledim. Polis çağıracağımı söyledim. O da bana çağırmamı söyledi. Polisi çağırdıktan sonra kontağımı alıp kaçtı" dedi. Ferhat İlhan, sağlık raporu ve ifade işlemleri polis merkezine götürülürken, özel halk otobüsü yetkililerin gelip alması için olay yerinde kaldı.

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