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Antalya'da işçilerin kaldığı konteynerlerde işçiler moladayken yangın çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir otelin inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. İşçilerin yemek molasındayken çıkan yangında yaralının olmadığı öğrenilirken, 10 konteyner ise küle döndü.

IHA1 Şubat 2024 Perşembe 14:43 - Güncelleme:
Antalya'da işçilerin kaldığı konteynerlerde işçiler moladayken yangın çıktı
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Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezinde yer alan bir otelin inşaatındaki konteynerlerde yandın çıktı. O sırada yemek molasında olan işçiler konteynerlerden eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında 10 konteyner kullanılamaz hale gelirken, herhangi bir yaralının olmadığı öğrenildi.

Konteynerlerde kalan işçiler ise, yemek molasındayken bir anda yangın çıktığını ve bazılarının eşyalarını son anda kurtarabildiğini söyledi.

Yaklaşık 500 kişinin kaldığı konteynerlerde çıkan yangınla ilgili polis inceleme başlattı.

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