İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2025 Cumartesi / 29 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1434
  • EURO
    48,335
  • ALTIN
    4443.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Antalya'da kaçak alkol imalatçılarına darbe

Antalya'da 'sahte/kaçak alkol imalatçılarına' yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda; 119 bin 500 litre sahte/kaçak alkol ele geçirildi. 7 şüpheli yakalandı.

23 Ağustos 2025 Cumartesi 07:48 - Güncelleme:
Antalya'da kaçak alkol imalatçılarına darbe
ABONE OL

Antalya'da "sahte/kaçak alkol imalatçılarına" yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda; 119 bin 500 litre sahte/kaçak alkol ele geçirildi. 7 şüpheli yakalandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Göç yolunda nefes molası! Leyleklerden Sultangazi'de kartpostallık durak

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.