Antalya'da kaçak alkol imalatçılarına darbe

Antalya'da "sahte/kaçak alkol imalatçılarına" yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda; 119 bin 500 litre sahte/kaçak alkol ele geçirildi. 7 şüpheli yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar