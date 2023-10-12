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Antalya'da ''Kafes'' operasyonu: 19 tutuklama

Antalya'da organize suç örgütüne yönelik 'Kafes' operasyonunda yakalanan 39 şüpheliden 19'u tutuklandı.

AA12 Ekim 2023 Perşembe 16:13 - Güncelleme:
Antalya'da ''Kafes'' operasyonu: 19 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sedat Şahin suç örgütü ile bağlantılı olduğu belirtilen bir şebekeye yönelik, bazı adreslere yaptığı eş zamanlı operasyonda 39 şüpheliyi yakaladı.

Bu kişilerin bulunduğu adreslerdeki aramalarda 15 tabanca, 21 tabanca şarjörü, 2 av tüfeği, 1359 tabanca fişeği, 44 av tüfeği fişeği, çok sayıda çek ve senet ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adliyeye çıkartılan şüphelilerden 10'u cumhuriyet savcılığında ifadeleri alınarak salıverildi. Savcılıkça nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen diğer şüphelilerden 19'u tutuklandı, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Ekim'de 31 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes Operasyonu" ile 39 organize suç yapısının çökertildiğini, 307 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

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