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Antalya'da kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptılar

Antalya'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp vatandaşlardan toplamda 11 milyon lira dolandıran 7 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

IHA25 Haziran 2024 Salı 10:30 - Güncelleme:
Antalya'da kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptılar
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Antalya'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp vatandaşlardan toplamda 11 milyon lira dolandıran 7 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3"ü tutuklandı.

Antalya'da özellikle 70 yaş ve üzeri vatandaşları telefonla arayıp kendilerini mit mensubu, cumhuriyet savcısı, hakim, polis ve jandarma olarak tanıtıp 'Adınız terör örgütüne karıştı, kimliğiniz bir olayda kullanıldı' şeklinde söylemlerle baskı altına çalışıp dolandırdıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin güven kazanma amaçlı üst düzey kamu görevlileri adına sahte düzenlenen kimlik vb. belgelerin fotoğraflarını cep telefonlarına göndererek 4 ayrı müştekiyi 11 Milyon 500 Bin TL dolandırdıkları belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Antalya merkezli 2 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 7 kişi yakalandı. Şüphelilerden elde edilen cep telefonları, sim kartları ve dijital materyallere e konulurken 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

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