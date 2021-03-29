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Antalya'da kamyonet 80 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, kamyonetin 80 metrelik uçurumdan yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

DHA29 Mart 2021 Pazartesi 00:30 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 00:31
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Kaza, saat 19.30 sıralarında Üzümlü Mahallesi Ahmet Öldüğü Yaylası'nda meydana geldi. E.A. yönetimindeki 07 NNB 08 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazayı fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, olay yerine sağlık, jandarma ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Alanya itfaiye birimi ekipleri sevk edildi.

Kamyonetin sürücüsü E.A. ile araçtaki Y.A., R.A., H.A. ve Eşşe Yılmaz (88), ekiplerin uzun uğraşları sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ilçedeki çeşitli hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Durumu ağır olan Eşşe Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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