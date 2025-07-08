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Antalya'da kan donduran itiraf: Kardeşimi öldürmek istedim ve başardım

Antalya'da üniversite öğrencisi Nazife Ateş, öz ağabeyi tarafından 14 bıçak darbesiyle öldürüldü. Ağabeyinin ifadesinde kullandığı “Kardeşimi öldürmek istedim ve başardım” sözleri, olayın vahametini gözler önüne serdi.

IHA8 Temmuz 2025 Salı 11:00 - Güncelleme:
Antalya'da kan donduran itiraf: Kardeşimi öldürmek istedim ve başardım
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Antalya'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Nazife Ateş'i 14 bıçak darbesi ile öldüren ağabeyin ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen ağabeyin ifadesinde, "Ben sadece kız kardeşimi öldürmek istedim ve bunu başardığım için mutluyum" dediği öğrenildi.

Manavgat ilçesi Şelale Mahallesi'nde önceki gece yaşanan olayda yaz tatilinde ailesinin yanına gelen 19 yaşında üniversite öğrencisi Nazife Ateş, ağabeyi Mehmet Ateş tarafından 14 bıçak darbesi ile öldürülmüştü. Olayın ardından ağabey Mehmet Ateş (27), polis ekiplerince gözaltına alınırken, genç kızın cansız bedeni ise Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınları tarafından teslim alınarak Manavgat'a götürüldü. Kız kardeşini 14 bıçak darbesi ile öldüren ağabey Mehmet Ateş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildi. Ateş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Manavgat Ilıca S Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

"ÖLDÜRMEK İSTEDİM, BAŞARDIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Emniyetteki sorgusunda çelişkili ifadeler verdiği öğrenilen Mehmet Ateş'in daha önceden de kardeşini öldürme düşüncesinde olduğunu belirterek, Duştan çıktıktan sonra kız kardeşimin odasına giderken mutfaktan ekmek bıçağını aldım. Kız kardeşimi bıçakladığımda 'Anne' diye bağırıp salona kaçtı, ama yere serildi. Üzerine oturup üst üste bıçakladım. Kız kardeşimi öldürmek istedim ve bunu başardığım için mutluyum" dediği öğrenildi.

  • Antalya üniversite öğrencisi
  • Nazife Ateş
  • Ağabey cinayeti

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