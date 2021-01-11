İSTANBUL 17°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2021 Pazartesi / 27 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4498
  • EURO
    9,0661
  • ALTIN
    442.771
  • BIST100
    1553.39
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Antalya'da karbonmonoksit zehirlenmesi: Anne ve oğlu öldü
Güncel

Antalya'da karbonmonoksit zehirlenmesi: Anne ve oğlu öldü

İstanbul'dan koronavirüs nedeniyle izole bir yaşam sürmek amacıyla Antalya'nın Akseki ilçesindeki yazlıklarına gelen Raziye Tırtıl (73) ve oğlu Recep Tırtıl (50), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.

DHA11 Ocak 2021 Pazartesi 12:59 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 12:59
ABONE OL

Akseki'ye bağlı Yarpuz Mahallesi'nde oturan Raziye Tırtıl ile oğlu Recep Tırtıl'a ulaşamayan yakınları, şüphe üzerine evlerine gitti. Zile basan yakınları cevap alamayınca kapıyı kırarak içeri girdiklerinde Raziye Tırtıl ve Recep Tırtıl'ı yataklarında hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, anne ve oğlunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi. Raziye Tırtıl ve Recep Tırtıl'ın cenazeleri yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

İstanbul'da yaşayan Raziye ve Recep Tırtıl'ın yaklaşık 1,5 ay önce koronavirüs nedeniyle izole bir yaşam sürmek amacıyla Akseki'de bulunan ve yazlık olarak kullandıkları eve geldiği öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.