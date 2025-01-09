Antalya'da kaybolan dağcı hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, amatör dağcı Fehmi Efe (59), 3 bin 70 metre yükseklikteki Kızlar Sivrisi Dağı'na çıkmak için tırmanışa geçti.

Bir süre sonra Efe'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, helikopter desteğiyle havadan ve karadan arama kurtarma çalışması yürüttü.

Havadan yapılan taramada Efe'nin bulunduğu yer tespit edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, dağcının hayatını kaybettiğini belirledi.

Çığ tehlikesinin olduğu bölgeden Efe'nin cesedinin alınması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.