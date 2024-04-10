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Antalya'da kaza: Çok sayıda yaralı var

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otel servis aracı, meydana gelen kazada otomobille çarpışarak devrildi. 29 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

IHA10 Nisan 2024 Çarşamba 14:26 - Güncelleme:
Antalya'da kaza: Çok sayıda yaralı var
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Kaza, Çolaklı Mahallesi Turizm Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Çolaklı istikametinden Gündoğdu istikametine gitmekte olan Yusuf K.'nın kullandığı 07 J 82598 plakalı otel servis aracı, Fevzi Çakmak Caddesi'nden Turizm Caddesi'ne çıkan Atalay D. idaresindeki 06 AD 3636 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada çarpışmanın şiddetiyle 50 metre sürüklenerek yan yatan otel servisinde bulunan 28 otel personeli ile servis sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

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