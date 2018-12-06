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Antalya'da kepçeyle hırsızlık

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kepçeyle hırsızlık yapmaya çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatih Tezcan'a ait Boztepe Mahallesi Alara Çayı'ndaki kullanılmayan kum ve çakıl ocağından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye düzenlenen operasyonda, aynı yerden daha önce de trafonun demir elektrik direğini çaldığı öne sürülen Y.C. ile T.Y, iki tonluk taş eleme makinesini kepçeyle çalmak isterken suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Y.C'nin, bir firmada kepçe operatörü olarak çalıştığı öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.C. ile T.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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