  • Antalya'da korkunç olay! Annenin feryatları yürek dağladı
Güncel

Antalya'da korkunç olay! Annenin feryatları yürek dağladı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 16 yaşındaki çocuk, evinde pompalı tüfekle başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olayı duyup eve gelen annenin feryatları ise yürekleri yaktı.

8 Mayıs 2026 Cuma 10:30
Olay, saat 23.00 sıralarında Etiler Mahallesi 841 Sokak'taki 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, evden gelen silah sesini duyan komşular ve yakınları kontrol etmek için içeri girdiklerinde Mert K.A'yı başından vurulmuş halde kanlar içinde hareketsiz şekilde buldu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 16 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı duyup eve gelen annenin 'oğlum' feryatları yürekleri yaktı.

Evde yapılan incelemede pompalı tüfek bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Mert K.A'nın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

