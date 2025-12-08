AFAD'ın son dakika açıklamasına göre, Antalya Serik'te 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.21'de merkez üssü Serik ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin 28,25 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.