İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Aralık 2025 Pazartesi / 18 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5531
  • EURO
    49,6131
  • ALTIN
    5754.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Antalya'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Güncel

Antalya'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

Antalya Serik'te 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın duyurduğu deprem çevre illerden de hissedildi.

HABER MERKEZİ8 Aralık 2025 Pazartesi 13:39 - Güncelleme:
Antalya'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
ABONE OL

AFAD'ın son dakika açıklamasına göre, Antalya Serik'te 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.21'de merkez üssü Serik ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin 28,25 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

  • deprem Antalya
  • hisarlar depremi
  • deprem hisarları

ÖNERİLEN VİDEO

Yaşlı kadın metrelerce savruldu: Kaza anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.