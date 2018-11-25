Manavgat'ta çıkan yangın büyük korkuya sebep oldu
Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir evde çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Çağlayan Mahallesi’nde 2 katlı binadaki Alaaddin Şeker’e ait evde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunmasına rağmen evin oturma odası tamamen yandı. Yangın sırasında yanan dairede kimsenin bulunmadığı bildirildi.
Yangın sırasında evin yanan evin pencerelerinden çıkan dumanlar Manavgat şehir merkezinden görülürken, evdeki kiracılar ve yangın haberi üzerine olay yerine gelen ev sahipleri büyük üzüntü yaşadı.
Yangında evin oturma odası tamamen yanarken, dairenin tamamı da yangından zarar gördü. Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye görevlileri yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemelerde bulundu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.