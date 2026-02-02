İSTANBUL 8°C / 2°C
  Antalya'da korkutan olay! Araç otoparkında başından vurulmuş halde bulundu
Güncel

Antalya'da korkutan olay! Araç otoparkında başından vurulmuş halde bulundu

Antalya'da bir araç içerisinde tabancayla başından vurulmuş halde bir erkek cesedi bulundu. Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Adının Melih A. S.olduğu belirlenen şahsın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İHA2 Şubat 2026 Pazartesi 10:05 - Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde araç içinde tabancayla başından vurulmuş halde erkek cesedi bulundu. Olayın sabah erken saatlerde meydana geldiği, saat 17.30 sıralarında 112 acil çağrı merkezine gelen ihbar üzerine ortaya çıktığı bildirildi. Olayın intihar olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Edinilen bilgiye göre 112 Acil Çağrı Merkezine gelen Side Mahallesi 1542 sokakta bir otel otoparkında bir şahsın yerde cansız yattığı ihbarı ile harekete geçen 112 sağlık ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Jandarma Karakolu ekipleri açık otoparkın köşesinde yoldan geçenlerin göremeyeceği bir noktada başından vurulmuş halde yerde yatan şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi. Adının Melih A. S.olduğu belirlenen şahsın cenazesi, Jandarma Olay Yeri İnceleme, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

OTEL OTOPARKINA GELDİĞİ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Gece 05.30 sıralarında şahsın olay yerine geldiği anlar otelin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, şahsın intihar etmiş olabileceği ihtimalin üzerinde duruluyor.

