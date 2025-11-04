Antalya'da korkutan patlama... Apartman dairesinde yangın çıktı

Altıntaş Mahallesi, Akkavak Caddesi'ndeki 10 katlı binanın dördüncü katında patlama yaşandı.
Patlama sonrasında apartman dairesinde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık, AFAD ekipleri sevk edildi.
Bölgede önlem alan ekipler, binadaki vatandaşları tahliye etti.
Yaralanan ev sahibi Ahmet Gülnaz, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Bölgede araştırma yapan polis ve itfaiye ekipleri, patlamanın klima motorundan kaynaklandığı tahmin ediyor.