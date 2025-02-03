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Antalya'da korkutan yangın

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

AA3 Şubat 2025 Pazartesi 13:55 - Güncelleme:
Antalya'da korkutan yangın
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Uncalı Mahallesi, 1218 Sokak'ta bulunan apartmanın sekizinci katından yoğun bir şekilde dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinden alınan bilgiye göre, yangının, ikamette yalnız yaşayan Nezire Bostan'ın (80) aynı sitede oturan oğlunun yanına gittiği sırada mutfak bölümündeki ocakta unuttuğu yağdan kaynaklandığı öğrenildi.

Sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı ayakta tedavi edilen apartman sakinlerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisin yangına ilişkin incelemesi sürüyor.

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