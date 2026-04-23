  Antalya'da nefesler tutuldu: SOLOTÜRK unutulmazlar anlar yaşattı
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Antalya'da gerçekleştirdiği gösteriyle binlerce vatandaşı bir araya getirdi. Konyaaltı Sahili ve Olbia Kent Meydanı'ndan izlenen uçuş, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

23 Nisan 2026 Perşembe 19:10
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Antalya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirdiği gösteriyle binlerce vatandaşı bir araya getirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106'ncı yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri F-16 Akrobasi Timi SOLOTÜRK Antalya semalarında uçuş gerçekleştirdi. Konyaaltı Sahili ile Olbia Kent Meydanı'ndan izlenen gösteri, alanı dolduran vatandaşlara heyecan dolu anlar yaşattı.

Gösteriyi izlemek için saatler öncesinden sahile gelen vatandaşlar, kamp sandalyeleri ve Türk bayraklarıyla yerlerini aldı. Binlerce kişi, SOLOTÜRK'ün gerçekleştirdiği manevraları büyük ilgiyle takip ederken, o anları cep telefonlarıyla kayda aldı.

ÇOCUKLARDAN SOLOTÜRK'E YOĞUN İLGİ

Prova uçuşunu izleyen çocuklar, gösterinin kendilerinde büyük heyecan uyandırdığını söyleyerek, şöyle konuştu: "Seneye bir tane daha istiyorum. 23 Nisan bizim için çok değerli bir bayram, arkadaşlarımla SOLOTÜRK'ü izlemeye geldim. İnanılmazdı, üzerimden geçerken titredim. Hayatımda bu kadar iyi bir şey görmedim."

"PİLOTLARIMIZDAN, YETİŞTİREN ANNE BABASINDAN ALLAH RAZI OLSUN"

Gösteri sırasında çalan marşlara ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik eden vatandaşlardan Döne Karatuğ ise yaşadığı heyecanı, "Kulaklarım uğuldadı, pilotlarımızdan, yetiştiren anne babasından Allah razı olsun. Çok heyecanlandım, bayrak salladım. Her sene gelip izleriz" sözleriyle anlattı.

Engelli oğluyla birlikte her yıl gösteriyi izlemeye geldiğini belirten Seher Leylek de, "Korkuteli'nden hususi geldik, uçak gösterisini engelli oğlumla her sene izlemeye geliriz. 54 yaşındayım ama bugün çok heyecanlandım, memnun oldum" diye konuştu.

