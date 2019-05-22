26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0936
  • 6,8095
  • 249.843
  • 84.177
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Antalya'da öldürülen arkeolog ile katili aynı karede

Antalya'nın Kemer ilçesi Çıralı sahilinde bıçaklanarak öldürülen Olimpos Antik Kenti kazı alan sorumlularından arkeolog Sinan Sertel'in, ölümünden kısa süre önce katiliyle aynı karede yer aldığı görüntüleri ortaya çıktı.

  • AA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çıralı sahilinde tartıştığı Sadık P'nin bıçaklayarak öldürdüğü Sinan Sertel'in, olayın öncesinde zanlıyla buluştuğu bir restoranın bahçesindeki güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında Sadık P'nin annesiyle sahildeki bir restorana gelerek bahçedeki masada oturduğu, bir süre sonra aynı mekana gelen arkeolog Sertel'in zanlıyla kameranın görüş açısının dışına çıkışları görülüyor.

Bir süre sonra tekrar restoranın bahçesine geldiği görülen Sertel'in, eliyle tişörtünün altından göğsünü tutması ve masadan eşyalarını alarak mekandan koşar adım çıkması kamera kayıtlarına yansıyor.

- HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ HESABI ÖDÜYOR

Sertel'in yaralı halde mekandan ayrılışının da görüldüğü kayıtlarda, zanlının da hiçbir şey olmamış gibi oturduğu masadan sırt çantasını alıp soğukkanlı bir şekilde hesabı ödeyip restorandan ayrılışı da net bir şekilde görülüyor.

Güvenlik güçlerince yakalanan katil zanlısı Sadık P, Sertel'in ölümünden habersiz jandarmaya verdiği ifadede, olaydan bir gün önce Sertel ile "ağaç kesme" konusunda tartıştıklarını iddia etti.

Sertel'i ağaçları kesmemeleri konusunda uyardığını öne süren Sadık P, ifadesinde şunları kaydetti:

"(Pazartesiye kadar kesmeyin, eylem yapacağız, bunları sosyal medyadan yayınlayacağız) dedim. Bunun üzerine Sinan elindeki sopayı yere vurarak, 'Bir eylem yaparsanız bunun cezasını çekersiniz, anladın mı?' diye karşılık verdi. Tartışmadan sonra çektiğim görüntüleri sosyal medyadan 'doğa katliamı yapılıyor' diye paylaştım. Daha sonra ortak tanıdıklarımız bizi uzlaştırmaya çalıştı."

Sadık P, daha sonra gün içinde mesajlaştıkları Sertel'i konuşmak amacıyla bulunduğu mekana davet ettiğini ileri sürerek, 15 dakika sonra gelen Sertel ile sahilde konuştukları sırada aralarında yeniden tartışma çıktığını ve kendisini korumak için elindeki balıkçı bıçağını rastgele salladığını savundu.

Olayın ardından önce Sertel'in daha sonra kendisinin restorandan ayrıldığını anlatan Sadık P, ilk olarak denize attığını belirttiği suç aletini güvenlik güçlerinin titiz çalışması sonucu çalılıklara sakladığını itiraf etti.

Zanlının yer göstermesi üzerine Olimpos Deresi kenarındaki çalılıklarda yapılan aramada bulunan suç aleti bıçak da delil torbasına bırakıldı.

- UYUŞTURUCUDAN ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIŞ

Zanlının daha önce "uyuşturucu madde kullanma" suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Arkeolog Sertel'in yapılan otopsisinde ise böbreklerinden ve kalbinden aldığı iki bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği saptandı.

Öte yandan, arkeolog Sertel'i tanıyan çevre sakinlerinden Safiye Ölçer, çok iyi bir insan olduğunu ve her zaman kendisinin elini öperek hürmette bulunduğunu ve her fırsatta kendisine yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.

Restoran çalışanı Nafiz Gökkaya ise zanlıyı daha önce tanımadığını belirterek, "Sinan ağabey sürekli restorana gelirdi ve herkes tarafından sevilirdi. Kavga sahil kısmında gerçekleştiği için biz görmedik. Sinan ağabeyinin sadece eliyle göğsünü tutup restorandan ayrıldığını gördük." dedi.

Kemer'in Çıralı sahilinde 19 Mayıs'ta meydana gelen olayda, Kumluca ilçesinde bulunan Olimpos Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları sırasında ağaç kesildiği iddiaları üzerine çıktığı öne sürülen tartışmada Sadık P. (32), arkeolog Sinan Sertel'i (32) göğsünden bıçaklamıştı. Sertel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, Sadık P. ise Tekirova Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmış ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Marmara Denizi’ndeki hayalet gemilerin son durumu! Havadan görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakandan kritik uyarı: Son tarih 28 Mayıs

Bakandan kritik uyarı: Son tarih 28 Mayıs

Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada flaş gelişme

Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada flaş gelişme

25 kilo topladılar, 300 bin TL ceza yediler

25 kilo topladılar, 300 bin TL ceza yediler

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Başkan Erdoğan o belgeyi 30 Mayıs'ta açıklayacak

Başkan Erdoğan o belgeyi 30 Mayıs'ta açıklayacak

Berlusconi'den AB'ye 'Türkiye' çağrısı

Berlusconi'den AB'ye 'Türkiye' çağrısı

Mahalleli ne yapacağını şaşırdı! Her yeri sardılar

Mahalleli ne yapacağını şaşırdı! Her yeri sardılar

Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na sert tepki: Tendürek'e, Gabar'a...

Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na sert tepki: Tendürek'e, Gabar'a...
 

POPÜLER HABERLER

ABD metrosunda bayıltan dayak

ABD metrosunda bayıltan dayak

Her sene geliyorlar, mahallenin simgesi oldular

Her sene geliyorlar, mahallenin simgesi oldular

Fransa'dan Türkiye'ye sürpriz 'SAMP-T' teklifi

Fransa'dan Türkiye'ye sürpriz 'SAMP-T' teklifi

Bill Gates'in favori kitapları

Bill Gates'in favori kitapları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA