Antalya'da organ bağışı bir hastaya umut oldu

Rahatsızlanarak Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve beyin ölümü gerçekleşen 71 yaşındaki kadın hastanın yakınları ile temasa geçen Manavgat Devlet Hastanesi Organ Nakli Koordinatörlüğü, yakınlarının organ bağışını kabul etmesi üzerine çalışma başlattı.

Sağlık Bakanlığı veri tabanında yapılan inceleme sonucunda beyin ölümü gerçekleşen hastanın karaciğerinin İstanbul'da bir hastayla uyumlu olduğu belirlendi. Saat 02.00 sıralarında Antalya'dan Manavgat'a gelen uzman ekip tarafından alınan karaciğer saat 06.30 uçağıyla İstanbul'a gönderilmek üzere Antalya havalimanına götürüldü.

Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Deniz, bu gece yapılan operasyonla birlikte 2025 yılı içerisinde gerçekleşen organ bağışı sayısının 7'ye ulaştığını belirtti.