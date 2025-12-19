İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2025 Cuma / 29 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8112
  • EURO
    50,185
  • ALTIN
    5957.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Antalya'da organ bağışı bir hastaya umut oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde rahatsızlığı sebebiyle yakınları tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirilen ve beyin ölümü gerçekleşen 71 yaşında kadın hastanın karaciğeri, İstanbul'da bir hastaya nakledilmek üzere havalimanına götürüldü.

IHA19 Aralık 2025 Cuma 10:10 - Güncelleme:
Antalya'da organ bağışı bir hastaya umut oldu
ABONE OL

Rahatsızlanarak Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve beyin ölümü gerçekleşen 71 yaşındaki kadın hastanın yakınları ile temasa geçen Manavgat Devlet Hastanesi Organ Nakli Koordinatörlüğü, yakınlarının organ bağışını kabul etmesi üzerine çalışma başlattı.

Sağlık Bakanlığı veri tabanında yapılan inceleme sonucunda beyin ölümü gerçekleşen hastanın karaciğerinin İstanbul'da bir hastayla uyumlu olduğu belirlendi. Saat 02.00 sıralarında Antalya'dan Manavgat'a gelen uzman ekip tarafından alınan karaciğer saat 06.30 uçağıyla İstanbul'a gönderilmek üzere Antalya havalimanına götürüldü.

Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Deniz, bu gece yapılan operasyonla birlikte 2025 yılı içerisinde gerçekleşen organ bağışı sayısının 7'ye ulaştığını belirtti.

ÖNERİLEN VİDEO

Kamyon Kamyon çöp çıkarıldı: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.