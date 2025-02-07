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Antalya'da organize suç örgütü çökertildi! 'HAWALA' yöntemi tespit edildi

Antalya'da D.C.'nin elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “HÜCRE-9” operasyonunda 15 şüpheli yakalandı. Örgütün, yaklaşık 20 Milyar TL'yi 'HAWALA' yöntemini kullanarak kara para aklama amacıyla yurt içi ve yurt dışı örgüt uzantılarına transfer ettikleri tespit edildi.

İHA7 Şubat 2025 Cuma 07:54 - Güncelleme:
Antalya'da organize suç örgütü çökertildi! 'HAWALA' yöntemi tespit edildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Antalya'da D.C.'nin elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Hücre-9" operasyonu ile 15 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu "Hücre-9" operasyonu düzenlendi. D.C.'nin elebaşılığını yaptığı örgüte yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Örgütün, yaklaşık 20 milyar TL'yi "HAWALA" yöntemini kullanarak kara para aklama amacıyla yurt içi ve yurt dışı örgüt uzantılarına transfer ettikleri tespit edildi. Finans kuruluşları olmadığı halde, örgüte ait iş yerlerine yüklü miktarda parayı, şifre karşılığı teslim ettikleri ve aynı şekilde örgütün yurt içi ve yurt dışında olan diğer şubelerinde, örgüt üyelerinin bu paraları şifre karşılığı teslim aldıkları belirlendi. Operasyonlar sonucu; soğuk cüzdan ile çok sayıda tapu, bilgisayar ve bellek ele geçirildi. Ayrıca MASAK tarafından düzenlenen rapor sonucu; organize suç örgütünün suçtan elde ettiği değerlendirilen yaklaşık 200 milyon TL değerinde; 4 adet mesken, 2 adet iş yeri, 8 adet arsa ve 13 adet araca el konuldu.

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