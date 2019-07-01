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Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi Koyak mevkisindeki ormanlıkta yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

  • DHA
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Serik'in Sarıabalı Mahallesi'ndeki Koyak mevkisinde yer alan ormanlıkta, saat 10.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 4 helikopter ve 12 arazöz ile yönlendirildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangının çevredeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarına sıçramaması için çalışma başlatıldı. 

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