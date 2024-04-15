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Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını, büyümeden kontrol altına alındı.

DHA15 Nisan 2024 Pazartesi 10:57 - Güncelleme:
Antalya'da orman yangını
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Manavgat'ın Sorgun Mahallesi'ndeki ormanda, saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın bölgesine Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, jandarma ve Manavgat Belediyesi ekipleri yönlendirildi. Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara da yangın bölgesine gelerek bilgi aldı. Oteller bölgesinin yanındaki noktada çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesinin ardından büyümeden kontrol altına alındı. 1 dönümlük alanda etkili olan yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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