Antalya'da orman yangını

Manavgat'ın Sorgun Mahallesi'ndeki ormanda, saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın bölgesine Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, jandarma ve Manavgat Belediyesi ekipleri yönlendirildi. Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara da yangın bölgesine gelerek bilgi aldı. Oteller bölgesinin yanındaki noktada çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesinin ardından büyümeden kontrol altına alındı. 1 dönümlük alanda etkili olan yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.