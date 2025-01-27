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Antalya'da otel inşaatında yangın! 4 işçi kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde tadilat yapılan otelde çıkan yangında, mahsur kalan 4 işçi kurtarıldı.

AA27 Ocak 2025 Pazartesi 17:35 - Güncelleme:
Antalya'da otel inşaatında yangın! 4 işçi kurtarıldı
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Cikcilli Mahallesi'ndeki daha önce konut olarak kullanılan ve otele dönüştürülen 10 katlı otelin ilk katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

İnşaatın üst katlarında mahsur kaldığı belirtilen işçilerin kurtarılması için vinç yardımı istendi. Ekipler, bölgede çalışmasını sürdürüyor.

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer AA muhabirine, inşaat malzemeleri ile yatak gibi eski eşyaların yandığını ifade etti.

Otelde onarım yapıldığını anlatan Ürkmezer, "4 kişi vardı kurtarıldı, şu an içeride kimse yok. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Burası daha önce otel ve konut olarak kullanılmış. Otele çevrilerek, onarım yapılıyormuş. Zeminle birlikte 10 katlı bir yer. İki bloktan oluşuyor, yangın iki bloğa da sıçramış. Sadece 3 kişi dumandan etkilendi, sağlık durumları iyi. Yangının çevresindeki binaları tehdit eden bir durum ya da tahliye söz konusu değil." diye konuştu.

  • otel yangını
  • itfaiye çalışması
  • Alanya inşaat

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